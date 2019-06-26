В Хмельницком расчищают русло Южного Буга

В Хмельницком в районе моста на улице Свободы расчищают русло Южного Буга. Сейчас фирма-подрядчик завершает экскаваторные работы, начатые от дамбы бывшего сахарного завода, говорится в сюжете МТРК “Город”.

Реку расчищают впервые за много лет. Разработало проект расчистки городское управление по вопросам экологии и контроля за благоустройством города. Расчистку русла Южного Буга начали летом прошлого года. Тогда подрядчик работал вблизи моста на улице Трудовой.

“Трудности заключаются в том, что через реку идет много коммуникаций, много деревьев. Сейчас река расчищена от Трудовой до моста на улице Свободы”, – рассказывает руководитель ООО “Поділляпромжитлобуд” Роман Ноль.

Весь ил, который образовал островке в реке, уже убрали. Впоследствии бульдозерами розрівняють побережья. После этого высеют траву.

Река через ил местами была более узкой, чем полметра. Сейчас состояние водоема улучшилось и здесь поселились дикие утки и выдры.

“По факту расчищено было намного и шире через значительную заболоченность. В этом году мы откорректировали документацию. Сейчас передали ее на повторную экспертизу. Стоимость выросла где-то до миллиона гривен”, – отмечает начальник городского управления ЖКХ Василий Новичок.

С прошлого года расчистили около 4 километров русла реки. Работы планируют завершить до конца этого года. Общая стоимость проекта по очистке русла реки от улицы Трудовой до Степана Бандеры составляет почти 4 миллиона гривен.

Русло Южного Буга очищают от ила В Хмельницком в районе моста на улице Свободы расчищают русло Южного Буга. Сейчас фирма-подрядчик завершает экскаваторные работы, начатые от дамбы бывшего сахарного завода. Весь ил, который образовал островке в реке, уже убрали. Впоследствии бульдозерами розрівняють побережья. После этого высеют траву. Расчистку русла Южного Буга начали летом прошлого года. Тогда подрядчик работал вблизи моста на улице Трудовой. Река через ил местами была более узкой, чем полметра. Сейчас состояние водоема улучшилось и здесь поселились дикие утки и выдры. Разработало проект расчистки городское управление по вопросам экологии и контроля за благоустройством города. Его стоимость составляет почти 4 миллиона гривен. Опубликовано МТРК «Город» Вторник, 25 июня 2019 г.

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