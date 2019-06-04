В Хмельницком рассмотрят вопрос установки сортировочных контейнеров в каждом дворе

Электронная петиция относительно установки сортировочных контейнеров для мусора в каждом дворе в Хмельницком направлена на рассмотрение городскому голове. Об этом сообщают в пресс-службе горсовета.

“Согласно пункта 4.3. “Порядка рассмотрения электронной петиции, адресованной Хмельницком городском совете”, утвержденного решением сессии городского совета от 27.01.2016 года, городскому голове направлено для рассмотрению электронную петицию”Установка сортировочных контейнеров для мусора в каждом дворе, создание специальной службы, которая занималась бы вывозом данных отходов и их переработкой”, сбор подписей в поддержку которой завершено”, – говорится в сообщении.

По состоянию на 3 июня петицию подписали 502 человека из 500 необходимых.

“В связи с желанием граждан сознательно сортировать мусор для дальнейшей переработки, необходимо сортировочных установки (распределительных) контейнеров для мусора, для начала, по контейнеру на улицу, в дальнейшем, по баку на двор, а также создание специальной службы, которая занималась бы вывозом данных отходов и их переработкой с целью сохранения окружающей среды”, – просит автор петиции Кристина Струк.

Согласно пункту 4.5. упомянутого выше решения сессии городского совета и статьи 151 Устава территориальной громады г. Хмельницкого, городской голова поручит рассмотрение петиции компетентным исполнительным органам с последующим рассмотрением на заседании исполнительного комитета городского совета.

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