В Хмельницком ремонтируют дорогу сплошным методом

В Хмельницком продолжается первый в этом году ремонт дороги сплошным методом. Об этом в Фейсбуке сообщил городской голова Александр Симчишин.

“Перекресток Бандеры/Проспект Мира. На перекрестке через постоянное и большую транспортную нагрузку использовали геотекстильну решетку”, – написал мэр.

Как он отметил, от перекрестка сплошным методом вложат дорогу в обе стороны по Бандере (к Зарічанськоі и до Озерной), а также по Проспекту (до газконторы). Параллельно ремонтируют Староконстантиновское шоссе.

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