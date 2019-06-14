В Хмельницком с яркой походкой и дождем стартовал «HlushenkovFolkFest»

Международный фестиваль-конкурс народной хореографии им. Владимира Глушенкова проходит в областном центре уже в седьмой раз. В этом году среди участников – творческие коллективы из Литвы, Польши, Армении, Турции, Чили и Украины.

Начался фестиваль вчера с фестивального шествия по улице Проскурівською – от ТЦ «Детский мир» и до площадки возле кинотеатра им. Т. Шевченко, где нас специально построенной для фестиваля сцене в течение четырех дней продлится яркий праздник народного танца.

Шествие собрало немало заинтересованных горожан, которые с восторгом наблюдали за участниками – от совсем юных и до старших. Больше всего эмоций и драйва вызвал коллектив из Чили – яркие танцоры, похожие на участников карнавала, никого не оставили равнодушными.

На большой сцене возле кинотеатра, после официальных речей и поздравлений, каждый коллектив спустя представил по одному танцу, который характеризует страну-участника.

Уже стало традицией в Хмельницком, что во время фестиваля обязательно должен идти дождь. Но если на недавнем рок-фестивале погода изрядно потрепала нервы зрителям, то в этот раз небо обошлось с горожанами более милостиво. Дождь лишь слегка окропил площадку, однако разогнал под деревья и стены кинотеатра почти всех. Перед сценой осталась лишь небольшая группа самых смелых, которым дождь не страшен. Выйти из укрытия хмельничан заставили только слова ведущего, Антона Довлатова, о том, что в небе появилась фантастическая радуга, которую обязательно надо увидеть. Конечно, оказалось, что то был лишь хитрый трюк, чтобы выманить зрителей к сцене.

На фудкорте, который является обязательным элементом фестиваля, в вечер четверга было достаточно малолюдно, а после дождя, который намочил столы и лавки, и совсем пусто. Как рассказывали владельцы торговых точек, несмотря на то, что рекламы о фестивале было много, немало горожан были не в курсе, что же такое происходит в центре города.

Учитывая, что фестиваль международный, все выступления ведущего того дня звучали на двух языках – украинском и английском. В качестве переводчика на фестивале выступает в этом году внук легендарного хореографа – Борис Савчук.

Как и планировалось, в первый день фестиваля коллективы-участники фестиваля выступили в социальных учреждениях Хмельницкого – областном гериатрическом пансионате для ветеранов войны и труда, в городском центре социальной реабилитации детей-инвалидов «Школа Жизни», городском территориальном центре социального обслуговуванняа, клубе областной организации Украинского общества глухих, благотворительных фондов «Каритас» и «Хесед Бешт».

На сегодня, 14 июня, в программе фестиваля – карнавал культур, во время которого можно будет поближе познакомиться с Польшей, Литвой и Турцией. Также на жителей ожидает концерт известной хмельницкой скрипачки Майи Онищук и тематическая вечеринка для участников фестиваля и горожан.

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Фото репортаж Татьяна Новак