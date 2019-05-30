В Хмельницком собирают книги для военных

С инициативой выступила городская организация Национального союза журналистов. По случаю своего профессионального праздника члены союза проводят благотворительную акцию по сбору книг для защитников Украины! Журналисты планируют передать воинам книги, которые наполнят минуты их досуга радостью и смыслом, напомнят о семье и семью. Отвезут их в реабилитационные центры и госпитали, где военнослужащие восстанавливаются.

Принести книги, которые будут полезными и интересными для защитников можно в редакции газеты «Есть» (Хмельницкий вул. Шевченко, 38). По желанию, можно оставить в книге какие-то теплые, собственноручно написаны слова благодарности и поддержки украинским воинам!

К этой акции приглашают присоединиться редакции, телерадиокомпании, радиостанции, сайты, а также непосредственно журналистов, писателей, поэтов, художников и хмельничан!

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