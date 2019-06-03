В Хмельницком строят 2 велодорожки и установят 1000 велопарковок

В Хмельницком продолжается строительство двух двусторонних велодорожек. Также вместе с Новой Почтой планируют установить 1000 велопарковок, сообщает городской голова Александр Симчишин в Фейсбуке.

“Строим еще 2 двусторонних велодорожки. Обе по вул.Прибузькій. Первая – от Трудовой до Ст.шоссе, вторая – от Ст.шоссе до Кам’янецькоі (набережная)”, – написал городской голова.

По его словам, фактически так соединят Трудовую и Гречаны отдельным веломаршрутом. Еще один веломаршрут будет идти от Прибузькоі к Сілістри по Староконстантиновском шоссе и Проспекта Мира. Строят также велодорожки и на улице Бандеры.

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