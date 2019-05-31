В хмельницком университете искали взрывчатку

Сотрудники полиции провели полную проверку 3-го корпуса университета и прилегающей территории и не нашли никаких взрывоопасных предметов.

Около 16.00 часов в полицию позвонил проректор Хмельницкого национального университета и сообщил, что на электронный адрес учебного заведения поступило сообщение о заминировании 3-го корпуса. На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции, в частности, патрульные, следственно-оперативная группа, взрывотехники и другие подразделения, а также пожарные, работники «скорой» и другие экстренные службы.

Из помещения эвакуировали всех людей и провели полную проверку здания и прилегающей территории. Никаких взрывоопасных предметов найдено не было.

По словам очевидцев, в 15:00 в помещении корпуса проводили ВНО. Сообщение о заминировании поступило утром на электронную почту администрации. Компьютер был выключен, поэтому увидели его уже после завершения тестирования.

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