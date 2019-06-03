В Хмельницком загорелся грузовик с углем

В Хмельницком возник пожар прицепа грузового автомобиля, перевозившего уголь. Об этом сообщают в пресс-службе областных мчсников.

Как отмечается, прицеп загорелся сегодня ночью, 3 июня, около 2:44 на ул. Пилотской. На место происшествия немедленно были направлены спасатели ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Огнеборцы установили, что пожар возник в прицепе грузового автомобиля KOEGEL. Пожар на площади 3 кв. м быстро потушили. Пострадавших нет.

Огонь успел уничтожить прицеп и древесный уголь.

Вероятная причина возникновения пожара, говорят чрезвычайники, — самовозгорание древесного угля.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS