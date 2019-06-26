В Хмельницком заменят 110 метров ржавого трубопровода

В Хмельницком работники коммунального предприятия “Юго-Западные теплосети” на улице Курчатова устанавливают новые трубы вместо старых ржавых прокладывают современные предварительно изолированные. Через них в квартиры жителей будет поступать горячая вода и тепло.

Несмотря на жару, коммунальщики активно готовятся к новому отопительному сезону. На этом участке центральной магистрали заменят 110 метров трубопровода.

В целом в этом году работники КП “Юго-Западные теплосети” обновят 2 километра сетей. Это будет стоить около 6 миллионов гривен.

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