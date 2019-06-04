В Хмельницком заменяют уличные светильники на энергоэффективные

В Хмельницком продолжается реализация проекта, стартовавшего в декабре прошлого года, – на части улиц Бандеры и Каменецкой работники КП «Горсвет» заменили натриевые светильники на LED светильники с функцией димування или астродимер. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

“Работаем на улице Каменецкой, на отрезке от улицы Подольской до Героев Майдана. Сейчас заменили 20 светильников. Далее планируем обновить наружное освещение улицы Подольской, на участке от Каменецкой к Свободе”, – отметил директор КП «Горсвет» Владимир Пекарский.

Новые светильники автоматически после полуночи уменьшают мощность освещения почти на треть. Это также уменьшает использование энергии и способствует экономии бюджетных средств.

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