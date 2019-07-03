В Хмельницком запустили дополнительный ночной троллейбус

Дополнительный ночной троллейбус будет курсировать Хмельницким. Он соединит Озерную и Катион. На маршрут выпускают по просьбе предпринимателей, которые работают на Львовском шоссе, говорится в сюжете МТРК “Город”.

“В последнее время много получали обращений от предпринимателей хмельницких рынков на Львовском шоссе о невозможности доехать утром на рынок. Это предприниматели, которые пользуются общественным транспортом. Поэтому оперативно реагируем, и с 4 июля пока что в тестовом режиме запускаем маршрут на рынок”, – рассказал городской голова Александр Симчишин.

Первый троллейбус выезжает с конечной в Озерной в 4 утра. Будет двигаться по улицам Панаса Мирного, проспектом Мира, Зарічанською, Каменецкой и Львовским шоссе. Повторный рейс по этому же маршруту будет выезжать в 4.45.

“Стоимость будет как обычного маршрута – 10 гривен. Надеемся, это будет экономически выгодно. Если люди будут пользоваться, он будет работать”, – рассказал директор ХКП “Электротранс” Виктор Паламарчук.

По его словам, ночные троллейбусы сейчас непрерывно курсируют до микрорайонов Озерная, Раково и Гречаны. Они работают с позднего вечера до 5.30 утра. Наиболее популярный маршрут Катион-Раково, ибо пролегает через железнодорожный вокзал. Бывают ночи, когда выручка на маршруте составляет более тысячи гривен.

Кроме того, заработает и новый кольцевой автобус, который будет курсировать по Юго-Западным микрорайоном. Автобус будет выезжать от Катиона и собирать предпринимателей, которые живут в Юго-Западном микрорайоне.

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