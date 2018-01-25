В Житомире будут судить предпринимателя, который не заплатил почти 2 млн грн налогов

В Житомирской области будут судить предпринимателя, который уклонился от уплаты налогов на сумму 1,9 млн грн.

Об этом пишет пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

«Прокуратурой Житомирской области во вторник, 23 января 2018 года, утвержден обвинительный акт в уголовном производстве в отношении частного предпринимателя н. Житомира, который, осуществляя реализацию не учтенных табачных изделий, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога на сумму 1,9 млн грн. Преступление было раскрыто благодаря совместным слаженным действиям прокуратуры области и фискальной службы и начато уголовное производство по ч. 2 ст. 212, ч. 1 и ч. 4 ст. 358 (умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах, подделка и использование заведомо поддельного документа) УК Украины. Во время досудебного расследования прокуратурой области совместно с фискальной службой области в местах реализации продукции и офисном помещении предпринимателя проведены санкционированные обыски и изъято нефіскалізований кассовый аппарат, а также черновую документацию, которые свидетельствуют о реализации не учтенной табачной продукции», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 212, ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УК Украины направлено в Богунского районного суда г. Житомира для рассмотрения по существу.

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