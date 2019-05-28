В Каменце-Подольском дают старт строительству мусороперерабатывающего завода

В Каменце-Подольском ожидают инвестиций в строительство мусороперерабатывающего завода. Как сообщил городской голова Михаил Симашкевич, в ближайшее время будет создана конкурсная комиссия и начата подготовка к проведению конкурса по определению частного партнера.

“Только что провели важную встречу, которая дает старт внедрению в городе крупного инвестиционного проекта – строительства мусороперерабатывающего завода. В ближайшее время будет создана конкурсная комиссия и начата подготовка к проведению конкурса по определению частного партнера. Аналогичный комплекс успешно работает в Словении. А для Каменца и в целом региона это еще и экологически интересный проект”, – написал Михаил Симашкевич в Фейсбуке.

Как ранее сообщали в городском совете, проект предусматривает сортировочный цех. Именно здесь будут распределяться отходы на фракции, которые затем становятся сырьем для других линий завода. А также энергетический комплекс, где сжигаться RDF-топливо (остатки мусора) и будет производиться тепловая и электрическая энергия для удовлетворения собственных потребностей и потребностей населения.

Основные преимущества проекта – переработка до 96% мусора поступает, генерация энергии, новые рабочие места и поступление дополнительных средств в городской бюджет. И что не менее важно – обеспечение экологической безопасности самого полигона.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS