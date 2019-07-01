В Каменце-Подольском на «чертовом» колесе застряли семь человек (ВИДЕО)

В Каменце-Подольском чрезвычайники спасли с “чертового” колеса 7 человек, 3 из которых — дети. Люди оказались в ловушке из-за поломки колеса обозрения 30 июня.

“На вул. Шевченко в г. Каменец-Подольский из-за технической неисправности остановилось колесо и в высотной ловушке оказались люди”, – рассказали огнеборцы.

На место направили дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части, а также автолестницу. Чрезвычайники с помощью спецоборудования, а также автолестницы сняли целыми и невредимыми с высоты 7 человек, 3 из которых — дети в возрасте 8, 10 и 11 лет.

К счастью, никто не пострадал, причину неисправности сейчас выясняют.

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