В Каменце-Подольском восстанавливают историческое место – Казенную палату (окружной суд), 1856. с охранным № 1646, которая является свидетелем многих исторических событий. Памятник архитектуры национального значения, расположена на площади Армянский рынок, сообщает пресс-служба горсовета.

Привлекает внимание главный вход в дом тогдашнего Министерства Военных Дел УНР 1919 г., представленный уникальным металлическим крыльцом. Он является одним из немногих произведений художественного литья, которые сохранились в нашем городе и привораживает всех любителей архитектуры и истории.

Хозяйственный отдел НИАЗ «Каменец» завершает ремонтные работы крыльца, который вскоре предстанет во всей аутентичной красе перед жителями и гостями города.

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