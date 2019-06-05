В Каменце возникла опасная ситуация вокруг главного канализационного коллектора

В Каменце-Подольском работники коммунального предприятия «Гортепловодэнергия» взялись за реконструкцию главного городского канализационного коллектора. Об этом сообщили в городском совете.

Как отмечается, в конце апреля из-за коррозии бетона произошел обвал железобетонной трубы диаметром 1000 мм. Это создало опасную ситуацию, ведь коллектор отводит воды из центральной части города и к нему подключен 300 жилых домов. Поэтому из городского бюджета предусмотрели 3 млн грн на приобретение труб для срочного восстановления коллектора.

Как сообщают в КП «Гортепловодэнергии», сейчас уже проложено 450 метров трубы диаметром 600-800 мм новой сети, что составляет большую часть от необходимой длины ветви.

При выполнении работ возникает много сложностей: глубина прокладки сети – более 4м, проход под железнодорожным полотном, погодные условия (ежедневные ливни), особенности грунта, из-за постоянных оползней которого работы часто приходится приостанавливать. Реконструкция коллектора на каждом этапе контролируется главными специалистами и руководством предприятия.

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