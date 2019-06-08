В Красилове решали, какие дороги ремонтировать

Проведение ремонта дорог коммунального значения – приоритетное направление работы, предусмотренный Планом социально-экономического развития Красиловской общины на 2019 год. На эти цели в бюджете предусмотрено 10 млн. грн.

Уже традиционно, второй год подряд, средства инфраструктурной субвенции, выделенные в сумме 2,6 млн. грн., направляются на строительство сельских дорог. С целью освоения указанных денежных средств, 7 июня на внеочередной сессии Красиловской городского совета принято решение провести капитальный ремонт участков дорог сел Чернеловка, Затавки и Дружное. К указанным работам также планируется, как и в прошлом году, привлечь средства общины (815,9 тыс. грн.) и средства аграриев-арендаторов сельскохозяйственных земель из расчета 300 гривен за 1 га арендованной земли (783,4 тыс. грн.).

Также решением совета выделено софинансирование из бюджета общины в сумме 1,1 млн. грн. на проведение капитального ремонта участков дорог сел Волица, Кульчинки и Дружное, что будет финансироваться за счет субвенции из государственного бюджета на проведение ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в сумме 2,9 млн. грн.

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