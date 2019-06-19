В Меджибожского крепости на Хмельнитчине устроили «Ночь музеев»

Мероприятие традиционно проходит ежегодно в мае и посвящается Всемирному дню музеев. В этом году из-за погодных условий «Ночь музеев» впервые провели в июне.

«От мая и до сих пор нам пришлось договариваться с гідрометеоцентром о окно между ливнями для формата «open air», – рассказывает заместитель директора Государственного историко-культурного заповедника «Меджибож» Игорь Западенко.

Посетителям продемонстрировали уникальные экспонаты из фондов заповедника. Например, керамический медальон камина с гербом короля Стефана Батория, найденный во дворце Сенявских. А также стеклянный кубок искусной работы. И, кроме того, фрагмент еще одного камина – с личным гербом польской королевы итальянского происхождения Боны Сфорцы. Этот экспонат обнаружили под Меджибожем, на руинах замка Ракочи.

Присутствующие смогли посетить подземелье дворца Сенявских. Там их встречали актеры народного любительского театра «Зеркало» из Хмельницкого, переодетые в средневековых персонажей.

По словам Игоря Западенка, если заповедник получит должное финансирование, уже в следующем году подземную часть дворца отреставрируют и откроют для постоянных экскурсий.

На территории крепости действовал ярмарка и полевая кухня с ухой и пшенной кашей. А на обновленной замковой сцене под открытым небом зрителей ждали арт-перфомансы от любительских и профессиональных театральных коллективов. Собственное представление из жизни древнего городков сыграли ученики Ростовского НПК – финалисты нынешнего всеукраинского конкурса экскурсоводов школьных музеев. Также на мероприятии выступил театральный коллектив из Бара Винницкой области. Завершилась театральная часть спектаклем «Сны о Венеции» от хмельницкого академического театра «Дивень».

Свое мастерство продемонстрировали и рыцари-реконструкторы – организаторы средневекового фестиваля «Эпоха героев», который состоится в Меджибожского крепости 10-11 августа.

Зрители имели возможность принять участие в мастер-классе по трабл-денса от танцевального коллектива «Астарта». Состоялся i открытый турнир по нетравматичною оружием за титул Мужественного рыцаря и Прекрасной дамы. Финалом действа стало огненное шоу от коллектива «Мастера иллюзиона».

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