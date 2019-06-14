В микрорайонах Хмельницкого появляются новые детские и спортивные площадки

Первым в 2019 году новая детская площадка появилась во дворе дома №11 на улице Хотовицького. Вслед за ним для малышей установили новые игровые площадки на придомовых территориях по адресам: вул. Молодежная, 5; ул. Заречанская, 36/3. Новые детские качели и горки также уже радуют ребятишек возле жилого дома на вул. Бандеры, 20/1.

Ремонтные бригады завершили работы по капитальному ремонту детских площадок во дворах домов № 11/2 по ул. Хотовицького, №1 на ул. Владимирской, № 47/2 на Львовском шоссе.

Начато обустройство детских площадок на улицах Майборського, 4, Подольской, 9/1 и 38, Тернопольской, 22, 34 и 36.

В этом году также запланировано обустроить площадки для детей во дворах домов, расположенных по адресам: вул. Заречанская, №6/4; вул. Каменецкая, 65; ул. Казацкая, 65/1; вул. Попова, 7…

Первый в этом году спортивную площадку для детей и взрослых с тренажерами и спортивным комплексом физических упражнений появился на придомовой территории домов №№56/1 и 56/2 на вул. Казацкой. Здесь также установили горку для самых маленьких жителях домов.

Также работники жилищно-коммунального хозяйства завершили работы, начатые в прошлом году, по сооружению спортивной площадки во дворе дома №52 на улице Заричанской.

Еще две новые спортивные сооружения в этом году запланировано установить во дворах домов №2 на вул. Курчатова и №№42 и 44 на проспекте Мира.

«Работа по обустройству площадок для детских игр и занятий спортом продолжается. В целом в течение 2019 года планируется установить 44 новых детских и 4 спортивных площадки. На их установку из бюджета города направлено 4,3 миллиона гривен», – отметила начальник отдела эксплуатации и ремонта жилищного фонда управления жилищно-коммунального хозяйства Анна Рихлицька.

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Фото репортаж Хмельницкая городская рада