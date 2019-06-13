В Нетешине для курсантов-лицеистов провели показательное военное учение

Проходило тактико-военное обучение, устроенный для воспитанников коммунального учреждения “Острожский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой” на базе стрельбища военной части №3043 по охране Хмельницкой АЭС. Бойцы взвода специального назначения демонстрировали навыки обеспечения охраны объектов, уничтожение диверсантов с помощью малых мобильных групп с использованием различных видов огнестрельного оружия и применением приемов рукопашного боя, сообщает пресс-служба ОП “Хмельницкая АЭС”.

Для острожских лицеистов военные продемонстрировали лучшие образцы стрелкового оружия, которая есть в наличии во взводе специального назначения, дали урок тактики и стратегии бойцов спецназа.

По словам командира военной части №3043, подполковника Константина Кабанова, в подчинении военнослужащих, которые обеспечивают охрану Хмельницкой АЭС, есть стрельбище, которое появилось два года назад. Здесь пулезащитными и кулеприймальний валы имеют надлежащую толщину и достаточно надежно защищают от пуль. Огонь по мишеням можно вести с расстояния сто метров. Хорошо обозначенная линия огня. В ближайшее время планируется оборудование стрельбища средствами, которые позволят осуществлять обучение в условиях сумерек и даже ночью. Следовательно, отпадает необходимость использовать стрельбище городского профессионального лицея и Цвітохи. Это дает экономию средств, позволяет чаще проводить занятия. Показательным является и то, что новое стірільбище находится на территории, что охраняется военной частью и ограничивает несанкційний доступ посторонних лиц.

Во время показательного обучения курсанты из Острога приняли участие в тренировках по обезвреживанию диверсионных групп с помощью экипировки специальным электронным оборудованием, которое используется для тренировки военнослужащих воинской части №3043.

«Между военной частью №3043 и лицеем заключен договор о сотрудничестве. Первые ее плоды мы уже имеем возможность оценить. Для наших лицеистов является важным опыт, который имеют профессиональные военные, которые занимаются охраной такого важного стратегического объекта, как Хмельницкая АЭС. Мы будем углублять наши взаимоотношения, ведь цель у нас одна – надежное обеспечение обороноспособности нашего государства» – отметил исполняющий обязанности начальника коммунального учреждения “Острожский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой” Ровенского областного совета , заместитель начальника по воспитательной работе – начальник отделения воспитательной работы подполковник Игорь Приступа.

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