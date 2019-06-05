В Нетешине неизвестные травят собак: количество жертв растет

На улицах Нетешина неизвестные разбрасывают ядовитое вещество, размешанную с едой. Уже есть несколько домашних собак, которых спасти не удалось. Об этом сообщается в группе “Бездомные животные г.Нетешин. Волонтерская сообщество” в Фейсбуке.

“В районе моста через канал со стороны ”Старого Томаса” разбросан яд! Яд размешанная с едой. Будьте внимательны. Одна домашняя собака уже погибла!!! Не успели спасти – девочки не стало. Кто гулял в том районе со своими любимцами – обратите внимание! Кроме того, будьте осторожны и не идите туда со своими хвостиками. Про другие случаи отравлений пока неизвестно, но, возможно, это не единственное место, где разбросали яд”, – написала волонтер Таня Стасюк вчера, 3 июня утром. А уже вечером появились новые жертвы.

Стало известно еще об одной жертве отравления на улице – это опять домашняя маленькая собачка и опять район вул.Михайлова.

“Берегите домашних, а также не забудьте об уличных — о них позаботиться некому!” – написала Таня Стасюк.

Также волонтеры обращаются ко всем неравнодушным. Если Вы увидели собаку с признаками отравления – судороги, дезориентация в пространстве, рвота – нужно сразу колоть витамин В-6, (передозировки не бойтесь) и тут же доставлять собачку в ветклинику. Или хотя бы позвоните волонтерам и сообщите о местоположении животного. Тел. 0673378811, 0673840197.

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