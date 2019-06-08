В Нетешине от рук неизвестного отравителя пострадало уже 8 собак

Животных в городе-атомщиков травят от 3 июня. Опасны для собак таблетки подбрасывают вместе с пищей. Среди пострадавших четвероногих есть и бездомные животные, и домашние – лабрадор, спаниель и джек-рассел терьер и бельгийская овчарка. Пять из животных спасти не удалось.

По словам ветеринаров, травили собак противотуберкулезным препаратом. Он вызывает у животных внезапное и существенное ухудшение самочувствия. Если собаке немедленно не оказать помощь, он может погибнуть в течение ближайшего часа после отравления.

Сейчас в Нетішинському отделении полиции 8 заявлений, из которых одна от зоозащитной общественной организации. Правоохранители говорят: об уголовной ответственности за жестокое обращение с животными в данном случае будет идти речь только в случае, если полиции удастся установить личность отравителя. Сделать это будет непросто, ведь таблетки подбрасывали в местах, где не было камер видеонаблюдения. В полиции рассказывают о четыре локации: улицы Михайлова, Варшавская, проспект Независимости и набережную возле искусственного канала, где в Нетешине часто выгуливают домашних любимцев.

Неравнодушные горожане тем временем не сидят, сложа руки. В соцсетях разместили объявление о немалое денежное вознаграждение за достоверную информацию, которая поможет установить лиц, причастных к отравлению животных.

Важно! Если собака съела на улице неизвестную еду, ветеринары советуют дать ему большое количество препарата-сорбента, вроде активированного угля. В случае же, когда животное начинает вести себя неадекватно после употребления еды, скулит и рвет, надо немедленно ввести витамин В6 (можно 40-50 ампул). Это вещество является антидотом к противотуберкулезному препарату. После этого нужно срочно везти собаку в ветклинику.

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