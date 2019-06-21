В Нетешине продолжают травить животных

Несколько недель в городе не утихает беспокойство волной отравлений собак: как бездомных, так и домашних. Причина – яд, которую неизвестные намеренно рассыпают по городу. Известно, что 13 собак, которые съели опасное вещество, умерли в ужасных страданиях, сообщает пресс-служба аппарата исполнительного комитета Нетешинского городского совета.

В среду, 19 июня, во второй раз состоялась встреча городского головы Александра Супрунюка с владельцами домашних животных, волонтерами. К разговору присоединились первый заместитель городского головы Иван Романюк, заместитель начальника Нетишинского отделения полиции Андрей Кондратюк, директор КП НМС «Благоустройство» Виктор Кондрацкий. Люди, которые потеряли своих четвероногих любимцев, волонтеры совместно с представителями власти искали пути решения болезненного вопроса.

Следовательно, Андрей Кондратюк сообщил, что местные правоохранители при поддержке неравнодушных нетешинцев нашли человека, который в социальной сети Фейсбук распространяла призывы к жесткому уничтожению собак. Составлен протокол по ч.2 ст.89 Кодекса Украины об административных правонарушениях, который был направлен на рассмотрение суда. По результатам рассмотрения вынесено постановление суда о привлечении лица к административной ответственности и наложен штраф в размере 300 необлагаемых минимумов (5100 грн.).

Руководитель коммунального предприятия «Благоустройство» Виктор Кондрацкий рассказал, что сейчас продолжается работа в приюте для животных. Работники копают траншеи, устанавливают опалубку для бетонирования, изготавливают будки для собак. Кроме того, в ближайшее время планируется установка двух камер видеонаблюдения в разных микрорайонах города, избираются места и зоны для выгула домашних любимцев.

Много мнений относительно путей решения вопроса звучало из уст волонтеров и представителей городской власти, в частности, собравшиеся обсуждали возможность чередования городом ночью, привлечение неравнодушных жителей к работе в приюте для животных. Городской голова предложил увеличить вознаграждение за поиск людей, которые жестоко убили собак в Нетешине – от 20 до 30 тыс. грн. (10 тыс. грн. глава города предоставит для волонтеров).

Кроме того, появилась информация, что в городе начали травить котов. Известно, что уже четыре животные умерли в ужасных муках.

Жителей Нетешина, которым не безразлична судьба животных, просят сообщать правоохранительным органам любую известную им информацию, которая касается этого болезненного вопроса.

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