В Нетешине снова проверяли производителей древесного угля

Исполнительный комитет Нетешинского городского совета недавно направил очередное обращение в главное управление Держгеокадастру в Хмельницкой области по использованию земельных участков на территории «пионерки» без правоустанавливающих документов. Реакцией на обращение стало двухдневное (12 и 13 июня) инспекционное посещение инспектором по охране земель ГУ Держгеокадастру в Хмельницкой области земельных участков, на которых занимаются производством древесного угля ФОП В. Кусок и В. Огарков.

Во время инспектирования выявлено, что из шести имеющихся бочек, которые принадлежат В. Тряпку, работали четыре, а из двух бочек А. Огаркова – работала одна.

Были составлены материалы в отношении двух субъектов хозяйственной деятельности, которые занимаются выжиганием древесного угля, с целью привлечения их к ответственности в виде штрафа.

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