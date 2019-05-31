В Нетешине тротуары заблокировали для проезда транспорта

Новые конструкции – 34 бетонные полусферы – появились на днях в городе. Установили их работники КП НМС «Благоустройство» для того, чтобы препятствовать проезду и парковке автотранспорта на широких тротуарах недалеко от торговых заведений и некоторых учреждений. Закупили такие «блокаторы» за средства местного бюджета, сообщают в пресс-службе исполнительного комитета Нетешинского городского совета.

На рядовых нетешинцев они произвели приятное впечатление. А вот как отреагируют на сферы водители, которые любят нарушать правила дорожного движения, портя таким образом тротуары, покажет время.

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