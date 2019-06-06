В объединенную компанию CFG/«МЕЧТА» назначили нового генерального директора

Им стал Георг фон Нолкен, который ранее занимал должность операционного директора компании.

40-летний Георг фон Нолкен имеет 17-летний опыт управления крупными сельскохозяйственными компаниями в Центральной и Восточной Европе.

Георг специализируется на агрономии, сельскохозяйственной экономике, приобретении, реструктуризации и управлении сельскохозяйственными предприятиями.

Для справки: в августе 2018 «МРИЯ Агрохолдинг» успешно завершил реструктуризацию своего долга. А уже в ноябре компания заключила соглашение с международным инвестором SALIC RU о продаже своих активов. Сегодня «МЕЧТА» продолжает операционную деятельность в Украине совместно с дочерней компанией своего нового инвестора – Continental Farmers Group (CFG).

Земельный банк в обработке объединенной компании CFG/«МЕЧТА» составляет 195 тыс. га в Западной Украине.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS