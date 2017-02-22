В области постепенно растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями
Обнародованы данные за 7-ю неделю эпиднаблюдений.
В течение последних трех недель в области постепенно растет заболеваемость острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщила пресс-служба «Житомирского областного лабораторного центра».
По информации пресс-службы, за последнюю неделю – седьмая неделя года – зарегистрировано 6130 случаев заболеваний. Однако это на 27,4% ниже эпидемического порога. Превышение эпидемического порога зарегистрировано в Овручскому (на 6,4%) и Малинском (на 0,6%) районах.
«Среди детского населения по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 8%, заболело 4178 детей (68,1% от всех заболевших). Самые высокие показатели заболеваемости зарегистрировано среди детей до четырех лет – 1955.1 на 100 000 детей данной группы и детей 5-14 лет – 1666.5 на 100 000 детей », – говорится в сообщении.
Всего госпитализированы 224 больных, что на 14,6% меньше, чем за предыдущую неделю, из них 193 (86,1%) составляют дети.
Вирусологической лабораторией областного лабораторного центра за неделю методом имунофлюорисцентнои микроскопии обследовано 19 больных и получено семь положительных результатов (36,8%). Заболевания были вызваны вирусом гриппа А, парагриппа, Rs-вирусами – по 28,5% и аденовирусами -14,3%. С начала эпидсезона методом полимеразной цепной реакции обследовано 42 больных и получено 19 положительных результатов (45,2%) – выделено грипп А (Н3).
За текущий эпидсезон в области зарегистрировано 131940 случаев заболеваний острыми респираторными инфекциями, в том числе заболело 87139 детей, что составляет 66% от общего количества заболевших.