В один из микрорайонов Хмельницкого запустили новый автобусный маршрут

На многочисленные обращения граждан начал работу автобусный маршрут №20, соединяющего микрорайон Лезнево с Юго-Западным (завод «Катион»). Об этом сообщили в городском совете.

Маршрут пролегает через центральные улицы Хмельницкого – проспект Мира, улицы Бандеры, Каменецкая, Львовское шоссе. Работу двух автобусных единиц обеспечивает коммунальное предприятие «Электротранс». Именно коммунальному предприятию городской голова Александр Симчишин дал поручение обеспечить транспортное сообщение микрорайона в этой части города.

“Открытие транспортного маршрута №20 стало возможным благодаря тому, что в 2017-2018 годах было отремонтировано улицу Молдавскую (дорога к ряду садоводческих товариществ Лезнево-1, 2, 4, 5)”, – рассказали в городском совете.

На сегодня транспортные потребности лезнівчан обеспечивают два автобуса средней вместимости, которые работают не только в рабочие дни недели, но и на выходные дни, чтобы жители микрорайона могли в любое время добраться до разных частей Хмельницкого.

Жители Лезнево одобрительно отзываются о работе автобусного маршрута №20 и благодарны, что городская власть отреагировала на обращение и решила проблему с транспортным сообщением этого микрорайона Хмельницкого.

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