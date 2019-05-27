В Полонном суд оштрафовал мужчину за сопротивление полицейскому

Полонский суд оштрафовал обвиняемого в сопротивлении полицейскому во время исполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба суда. Мужчине назначили наказание – 1700 гривен штрафа.

Как установил суд, 7 февраля 2019 года на спецлинию «102» поступило сообщение, что в с. Сасановка нетрезвый мужчина совершает домашнее насилие. На вызов выехал экипаж полонской патрульной полиции. По указанному адресу правоохранители встретили хозяина и его знакомого. Последний во время попытки выяснить его личность стал вести себя агрессивно и вызывающе, а в ответ на требование прекратить неправомерное поведение, применил силу, свалив на пол офицера полиции.

В суде обвиняемый свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью и раскаялся.

«На убеждение суда. необходимо назначить наказание в виде штрафа в пределах санкции ч.2 ст.342 УК Украины, поскольку такое наказание будет отвечать целям наказания, предусмотренным ч.2 ст.50 УК Украины, в частности, будет пропорциональной карой за совершенное преступление и является достаточным для исправления осужденного, а также будет предотвращать совершение новых преступлений как осужденным, так и другими лицами», – говорится в приговоре суда, который еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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