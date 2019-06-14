В психоневрологических интернатах Области – ненадлежащие условия содержания подопечных

К такому выводу после проверки этих заведений пришли члены мониторинговой группы в составе представительницы омбудсмена в области, координаторки взаимодействия, эксперта-психиатра и общественного моніторки.

К примеру, в Дунаевецком психоневрологическом интернате пациенты в 35-градусную жару одеты в осенние туфли, теплые свитера и пиджаки. Мониторы во время визита заметили и то, что подопечные прижаты столами до скамеек, а свои физиологические потребности справляют под себя.

Отсутствуют в интернате и специальные лифты и подъемники для малоподвижных больных. Поэтому персонал сносит пациентов утром на улицу, где они находятся в дневном павильоне до вечера. Там подопечные не обеспечены питьевой водой, отсутствует и любая занятость.

При этом в Дунаевецком интернате имеются две комнаты с современным ремонтом, оборудованы функциональными кроватями и новыми колесными креслами возле каждого из них. Однако эти помещения на момент визита не использовались. В то время, как руководство учреждения по результатам работы в первом квартале 2019 года отчиталось на коллегии Департамента соцзащиты населения об открытии комнат для лежачих больных.

«Это ужас! Как можно, имея кресла колесные, функциональные кровати, специально оборудованные комнаты, памперсы, их не использовать? А маломобильных людей прижать столами до скамеек на целый день, чтобы они были вынуждены свои физиологические нужды справляли под себя!», – отметила региональный координатор уполномоченного по правам человека в области Оксана Кізаєва.

А в Кривчецькому интернате были обнаружены двое людей, которые нуждались в немедленной медпомощи. Среди них – мужчина с паховой грыжей, который жаловался на сильную боль. При этом в истории болезни пациента никаких записей о такой болезни не указано. По мнению медицинского эксперта, этому подопечному без помощи грозил бы перитонит. У другого мужчины, который страдал от зуда, обнаружили чесотку. После проверки эти двое мужчин осмотрены специалистами. Одному из них назначено оперативное вмешательство. Другом – соответствующее лечение и санобработка.

Лучшие условия для подопечных – в Китайгородському психоневрологическом интернате. По мнению представителей мониторинговой группы, тамошние подопечные ухожены, в их жилых комнатах созданы условия, приближенные к домашним. Жители открыты к общению, они с удовольствием рассказывали о чуткое отношение персонала к ним.

И, вместе с тем, лежачие больные в этом интернате не вполне обеспечены туалетными стульями, прикроватными столиками, сиденьями и стульями для купания. Поэтому вынуждены пользоваться металлическими судами и пластиковыми ведрами.

В целом мониторинговая группа в течение двух дней совершила восемь визитов к «мест несвободы» Хмельниччины. Среди них – психоневрологические интернаты, психиатрическая больница, изоляторы временного содержания, интернаты для граждан преклонного возраста и лиц с инвалидностью.

Отчет с рекомендациями по результатам визитов будет направлено в Хмельницкой областной государственной администрации и правоохранительных органов.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS