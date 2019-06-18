В селе Хмельницкого района за долги на неделю отключили воду

В селе Стуфчинці Хмельницкого района восстановлено водоснабжение, которого не было в течение недели. А все из-за долг за электроснабжение, говорит директор коммунального предприятия «Лісовогринівецьке» Олег Белинский.

«Это не наше предприятие отключило воду. Это ООО «Энергосбыт». Долг перед энергетиками жителей Стуфчинців на 1 июня был 98 тысяч гривен», – комментирует Олег Белинский.

А вот селяне возмущены тем, что от водоснабжения исчезло не только у должников, но и у всех абонентов.

«В течение недели люди вынуждены были пользоваться бутилированной водой. Или проситься к односельчанам, у которых колодца на дворе. И все это в 30-градусную жару. У меня самого долга нет. Почему тогда такие, как я, должны страдать?», – возмущается один из жителей с. Стуфчинці Александр.

Староста с. Стуфчинці Николай Джумига утверждает: некоторые абоненты накопили долги за воду более 1000 гривен. То есть не платили за водоснабжение месяцами. Лишь 19 местных пользователей с 93 абонентов, по состоянию на май, можно назвать добросовестными плательщиками. Также Николай Джумига уверяет: о предстоящем отключении крестьян предупреждали объявлениями.

После такого радикального шага энергетиков немало жителей Стуфчинців погасили задолженность. Правда, деньги, уплаченные через «Укрпочту», могли еще не поступить на счет энергопоставщика.

Крестьяне тем временем жалуются: плата за водоснабжение в них существенно больше, чем, к примеру, в Хмельницком. За последние несколько лет тариф вырос более чем вдвое и ныне составляет 20 гривен за 1 кубометр воды. Некоторые местные жители называют это вымогательством и связывают с присоединением Стуфчинців к Лісовогринівецької объединенной тергромади в 2015 году.

Зато директор КП «Лісовогринівецьке» Олег Белинский утверждает: тариф является убыточным и не покрывает всех расходов коммунального предприятия. По его словам, к примеру, в Чорноострівській ОТГ жители платят 26 грн. 20 копеек за 1 кубометр.

Сейчас водоснабжение восстановлено. Но вопрос нельзя назвать окончательно решенным. Жители ОТГ ждут от местных депутатов утверждении программы финансовой поддержки коммунального предприятия.

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