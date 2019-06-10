В Шепетовке открыли мемориальную доску по случаю 400-летия предоставления Магдебургского права

На День города в эти выходные открыта мемориальная доска по случаю 400-летия предоставления Шепетовке Магдебургского права. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В этом году День города – особый праздник для шепетовчан. Для этого есть две причины, ведь впервые горожане отмечают День города летом и впервые состоялись праздничные мероприятия по случаю 400-летия предоставления Шепетовке Магдебургского права.

По этому случаю на здании городского совета была открыта мемориальная доска. Такому знаковому событию предшествовала длительная исследовательская работа. Чиновникам городского совета удалось подтвердить факт существования Магдебургского права в Шепетовке. Так, Институт истории Украины Национальной академии наук Украины на запрос от городского совета направил сообщение, что в 1619 году Шепетовке было предоставлено Магдебургское право. А это означает, что Шепетовка еще в далеком 1619 году имела право на частичную автономию, то есть самостоятельно решать некоторые вопросы местного значения и своих управителей. Существование в Шепетовке в то время Магдебургского права также свидетельствует и Инвентарь от 12 июня 1631 года. В документе отмечается, что город был осажденный 12 лет назад (то есть самоуправление получило право) и есть упоминания о городских чиновников, что тоже указывает на наличие в городе Магдебургского права.

Также совместными усилиями городской власти и историков удалось исследовать и разработать карты Шепетовки и схемы управления в городе в разные периоды ее исторического развития. Информационные доски, установленные в помещении городского совета на 3-м этаже. В частности, на досках изображены карты с границами города в 1917 году, 1930-1939 лет, в 1967 году и 2019 году; схемы управления, которые существовали в городе в течение 1619-1793 лет, когда город находился в составе Речи Посполитой; 1793-1917 лет — во время пребывания Шепетовки в составе Российской империи; 1922-1991 годов — в период существования Советского союза и современная схема управления городом. Также, размещении доски с именами руководителей городского совета и ее депутатов, начиная с 1990 года до нашего времени.

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