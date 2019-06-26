В Шепетовке судятся через кинотеатр

Городской совет Шепетовки возвращает кинотеатр через суд. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В 2018 году помещение передали Обществу с ограниченной ответственностью «Производственное объединение «КМЗ». Одним из условий договора купли-подажу определен порядок расчетов за приобретенный объект в указанный срок их проведения. В случае нарушения сроков уплаты денежных средств начисляется пеня на сумму, которая подлежит уплате.

“По договору покупатель, то есть «Производственное объединение «КМЗ», должен не позднее 4 лет с момента заключения договора купли-продажи провести капитальный ремонт крыши и фасада здания, заменить окна и двери и установить систему автономного отопления”, – отметили в горсовете.

Согласно условиям договора, по состоянию на 13 июля 2018 года в городской бюджет должны были поступить средства в размере 910 тысяч 278 гривен. Однако сумма остается неуплаченной, а работы, определенные условиями договора, не начатые.

Шепетовская городской совет после нарушения покупателем условий договора обратилась в суд для расторжения договора купли-продажи. Также в исковых требованиях Шепетовская городской совет требует уплатить неустойку и сумму задолженности.

Решением хозяйственного суда Хмельницкой области от 18 июня 2019 года договор был расторгнут и частично удовлетворены исковые требования об уплате неустойки, пени, 3% годовых и судебного сбора. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

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