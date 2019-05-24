В Славуте начали работу над брендом города

Рабочая группа, цель которой – обеспечение создания и продвижение уникальной визитки города, заработала 23 мая.

Главный призыв начатой работы – масштабное привлечение к процессу общественности. По убеждению инициаторов брендинга города, только так готовый продукт сможет прижиться в обществе, сообщает пресс-служба Славутского горисполкома.

В целом планируется всей общиной пройти несколько этапов, которые логически связаны между собой. Старт первого из них состоится в ближайшее время – это построение модели идентичности Славуты через широкое опроса граждан, соседей и друзей города.

Рабочая группа будет работать в открытом формате, поэтому каждый желающий может приобщиться к работе.

Контактные данные info-mvk@ukr.net тел.: 098-054-77-87.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS