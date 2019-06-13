В Славуте за круглым столом обсудят вопрос присоединения к соседней области

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал городской голова Нетешина Александр Супрунюк:

“По поводу обращения ГО Майдан м. Славута относительно возможности перехода Славутского района и г. Нетешин Ровенской области. На совещании с участием городских голов Славуты и Нетешина и председателя Славутской районной рады решили провести круглый стол в г. Славута в помещении районного совета на 2 этаже на 10-00 в пятницу 14.06.2019 года. Приглашаем сторонников и противников идеи для обсуждения”.

Напомним, представители местного общественного объединения «Майдан» сделали обращение к городских голов Славуты и Нетешина и руководителя Славутского райсовета. В нем говорится об обеспокоенности результатам следующего этапа децентрализации, на котором Славута и Нетешин должны отойти к укрупненному Шепетовского района с центром в г. Шепетовка. В обращении активисты просят чиновников разъяснить механизмы выхода административных единиц с Хмельницкой области и присоединения к Ровенщины.

Среди аргументов в пользу присоединения, которые выдвигают в комментариях жители Славуты на Нетешина, в частности те, что “до Равного ближе, чем до Хмельницкого”, “дорога к Равному лучшая”, “лечиться и учиться все равно ездим в Ровно больше”, “больницы в Ровно лучшие”, “посмотрите, как живет Шепетовка, тоже хотите так?” и тому подобное. Также горожане волнуются, что после потери Славутой статуса райцентра, общине будет труднее получать средства на развитие города.

Что думают о таких инициативах в Ровно? Как отметил председатель Ровенской ОГА Алексей Муляренко,

“никаких новых законодательных актов не было. Эти объединения сейчас происходят в пределах районов и в пределах областей, то есть никто границы областей на сегодняшний день не меняет. Это желание вроде как и неплохое для Ровенщины, потому что это – еще одна атомная станция. Это был бы дополнительный источник для наполнения местного бюджета”.

Однако неизвестно, останется Славута, в случае перехода, райцентром, ибо, складывается впечатление, именно потеря этого статуса больше всего пугает славутчан. Однако на Ровенщине, так же, как и на Хмельнитчине планируется укрупнение районов (их будет три), и Славутский район в этом разделении, конечно, не учтен.

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