В состав окружных избирательных комиссий на Хмельнитчине вошли 126 представителей 23 партий

До внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля 2019 года, в Хмельницкой области образовано 7 окружных избирательных комиссий, в составе которых будет работать 126 человек – представителей 23 политических партий.

Согласно анализу ОПОРЫ, большинство работников комиссий, в том числе и из числа руководящего состава, составляют женщины.

Центральная избирательная комиссия постановлением от 31 мая 2019 года № 919 «Об образовании окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года» сформировала в Хмельницкой области семь окружных избирательных комиссий, в каждой из которых будет работать по 18 человек: председатель, заместитель, секретарь и 15 членов. В целом к работе в ОИК области привлечено 126 представителей 23 политических сил: партий «Возрождение», «Сила и честь», «Оппозиционный блок», «Блок Петра Порошенко «Солидарность», «5.10», «Народный фронт», «Новая политика», «Украина Будущего», «Правый сектор», «Гражданская позиция», «Сильная Украина», «Солидарность женщин Украины», «Единая Страна», Интернет партии Украины, Всеукраинского политического объединения «Единая семья», Украинской партии «Зеленая планета», Радикальной партии Олега Ляшко, «Объединение «Самопомощь», Всеукраинского объединения «Батькивщина», Всеукраинского объединения «Свобода», Партии зеленых Украины, Всеукраинского аграрного объединения «Заступ», Конгресса украинских националистов.

Больше всего своих представителей в составе ОИК области имеет «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (13), наименьшее – «Объединение «Самопомощь», партии «Новая политика», «Сильная Украина», Всеукраинское аграрное объединение «Заступ», Интернет партия Украины и Конгресс украинских националистов (по 3).

Представительство партий в ОИК Хмельницкой области

Infogram

В руководящем составе ОИК территориальных избирательных округов Хмельницкой области представлены 16 политических сил: Конгресс украинских националистов, Всеукраинское аграрное объединение «Заступ», «Блок Петра Порошенко «Солидарность», «Видродження», Всеукраинское политическое объединение «Единая семья», Украинская партия «Зеленая планета», Радикальная партия Олега Ляшко, «Объединение «Самопомощь», Всеукраинское объединение «Батькивщина», «Народный фронт», Всеукраинское объединение «Свобода», «Гражданская позиция», Партия зеленых Украины, «Солидарность женщин Украины», «Единая Страна», Интернет партия Украины.

Председатели комиссий являются выдвиженцами Конгресса украинских националистов (ТИО №187), «Объединение «Самопомощь» (ТИО №188), Всеукраинского политического объединения «Единая семья» (ТПО №189), «Блока Петра Порошенко «Солидарность» (ТПО №190), Всеукраинского объединения «Батькивщина» (ТПО №191) и Радикальной партии Олега Ляшко (ТИО №192 и ТИО №193). Заместители председателей представляющие Всеукраинское аграрное объединение «Заступ» (ТИО №187), Конгресс украинских националистов (ТИО №188), Всеукраинское объединение «Свобода» (ТПО №189), Партию зеленых Украины (ТИО №190), «Народный фронт» (ТПО №191) и «Солидарность женщин Украины» (ТПО №192 и ТИО №193). Секретари комиссий включены в состав ОИК по представлениям «Блока Петра Порошенко «Солидарность» (ТИО №187), партий «Возрождение» (ТИО №188), «Гражданская позиция» (ТПО №189), Украинской партии «Зеленая планета» (ТПО №190), «Единая Страна» (ТПО №191), Интернет партии Украины (ТИО №192) и Всеукраинского объединения «Свобода» (ТИО №193).

Как показывает гендерный анализ состава ОИК Хмельницкой области, большинство работников комиссий составляют женщины – их 68% (86 человек), соответственно мужчин – 32% (40 человек). Женщины преобладают и в руководящем составе ОИК: голов – 5 женщин и 2 мужчин, заместителей – 6 женщин и 1 мужчина, секретарей – 5 женщин и 2 мужчин.

Гендерный состав ОИК Хмельницкой области в разрезе округов

Infogram

Согласно части 2 статьи 107 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» для проведения внеочередных выборов народных депутатов окружные избирательные комиссии образуются не позднее чем за пятьдесят дней до дня голосования по представлениям субъектов внесения представления, определенных пунктом 1 части второй статьи 27 настоящего Закона (политическая партия, депутатская фракция которой зарегистрирована в аппарате Верховной Рады Украины текущего созыва; не более чем по одной кандидатуре в состав каждой окружной избирательной комиссии), а также партий – субъектов избирательного процесса, кандидатов в депутаты от которых были зарегистрированы в общегосударственном округе на последних выборах депутатов (не более чем по одной кандидатуре в состав каждой окружной избирательной комиссии), вносятся в Центральной избирательной комиссии не позднее чем за пятьдесят три дня до дня голосования в порядке, установленном статьей 27 настоящего Закона.

Напомним, что избирательный процесс на внеочередных выборах народных депутатов стартовал 24 мая 2019 года.

Справочно: Наблюдение ОПОРЫ направлено на незаангажированную оценку процесса подготовки и проведения выборов, содействия честным и свободным выборам, предупреждение нарушений. Гражданская сеть ОПОРА проводит масштабную кампанию наблюдения за внеочередными выборами в Верховную Раду. С момента официального старта избирательной кампании до наблюдения привлечено 253 наблюдатели по всей стране. В день голосования 21 июля 2019 года к ним присоединятся более 1 500 наблюдателей. Они также будут осуществлять параллельный подсчет голосов (PVT – parallel vote tabulation) с целью получения результатов выборов, гораздо более скорых официальных и точных по экзит-полы. Кроме того, мы мониторим использования бюджетных ресурсов в целях косвенной агитации, обучаем правоохранительные органы относительно особенностей избирательного процесса, запустили сеть общественных омбудсменов по защите избирательных прав граждан, оценили выполнение Украиной рекомендаций международных миссий относительно избирательной реформы и занимаемся просвещением избирателей.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS