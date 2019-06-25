В заповеднике «Меджибож» проведут кинофестиваль «Открытая ночь»

В этом году к фестивалю “Открытая ночь” присоединился и заповедник “Меджибож”. Площадка кинофестиваля откроется в ночном антураже высоченных стен и старинных башен средневековой крепости. Об этом говорится на странице мероприятия в Фейсбуке.

“Открытая ночь” не имеет статуса “Национальный фестиваль”, но мы сегодня в Украине – единственный фестиваль национального кино. Наш фестиваль – самый короткий в мире – он длится всего одну июньскую ночь под открытым небом”, – рассказывают организаторы.

Цель фестиваля – поддержка национального кинематографа, а также фильмов совместного и иностранного производства, которые сохраняют традиции украинского искусства, предлагая новые концепции его развития, самоидентификации и существования в спектре мировых национальных кинематографий.

Начало фестиваля – 29 июня в 21 час.

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