Верховной Раде – новое лицо. Вячеслав Неволько проехался на троллейбусе вместе с хмельничанами

Общественный деятель, меценат, ученый и политик Вячеслав Неволько сейчас ждет троллейбус в центре Хмельницкого. Заходит, рассчитывается и заводит беседу. Имеет желание почувствовать на себе и с глазу на глаз расспросить горожан, насколько удобным является общественный транспорт.

Госпожа кондуктор, Просков’я Золотарева, обилечивают пассажиров уже 21-й год. За это время говорит – ни одного депутата, ни одного кандидата. От Вячеслава Неволька – лишь приятное впечатление.

Он готов ломать заржавілу систему и имеет собственное видение решения базовых проблем – как в стране в целом, так и в Хельницькому частности. Относительно общественного транспорта, приводит пример европейских стран. Там частных перевозчиков практически нет. Это самое подтверждают и рядовые хмельничане, ведь ни для кого не секрет, частный перевозчик со скрежетом зубов и то не всегда возьмет льготника.

Также, например, Елена – мать-героиня. Вместе с маленькими Ростиком, Максимом и Миланой выбирает троллейбусы, чтобы сэкономить.

Вячеслав Неволько общается со всеми слоями населения, а также, по желанию, дает свою визитку, чтобы при наличии проблем или идей люди смогли позвонить и попросить поддержки.

“Неоднозначные ответы мы услышали. На самом деле, все хотят перемен. Хотят изменить то, что мы имеем в городе”, – резюмирует Вячеслав Неволько, кандидат в депутаты Верховной Рады Украины (избирательный округ № 187).

Быть ближе к обществу, увидеть и почувствовать ее изнутри, а главное – качественно обновить состав Верховной Рады. Вячеслав Неволько готов внедрить изменения и готов гарантировать их Вам!

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