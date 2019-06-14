Ветеран АТО из Хмельницкой области стал победителем конкурса социальных стартапов

8 июня в Киеве состоялся Форум социального предпринимательства: ветеранский бизнес. В рамках форума состоялся финальный конкурс проектов социального предпринимательства ветеранов АТО и членов их семей. 10 финалистов регионального отбора представили собственные социальные стартапы. Четыре лучшие проекты выиграли финансирование по 52 000 грн для старта бизнеса.

Конкурс бизнес-проектов социальных предприятий стал очередным этапом программы развития социального предпринимательства среди бойцов АТО и членов их семей, который реализуется Украинской Социальной Академией при финансовой поддержке Фонда Защитников Украины (Канада), CNEWA Canada и Каритас-Спес Украина.

Программа поддержки предпринимателей продлится и после награждения победителей до сентября 2019. Команда Украинской Социальной Академии вместе с менторами и преподавателями программы будет предоставлять бесплатные консультации по вопросам бухгалтерского учета, юридических услуг, продвижение на рынке, и тому подобное.

Лучшие проекты выбирали члены жюри, которые оценивали проекты конкурсантов и дали советы по развитию и воплощение их бизнеса:

Леонид Остальцев – украинский военный и предприниматель, основатель пиццерии «Pizza Veterano», младший сержант Вооруженных сил Украины, позывной «Одуванчік», участник российско-украинской войны;

Лариса Микитьон – основательница платформы для ветеранского бизнеса Veterano Service;

Сапатов сергей – разработчик, идеолог и СЕО проекта Finstream;

Богдан Купич, вице-президент по развитию бизнеса компании «KM Core».

После подведения итогов члены жюри объявили четырех победителей финального конкурса программы развития социального предпринимательства для бойцов АТО и членов их семей. Двое победителей будут реализовывать социальный бизнес в Сумах.

Еще один победитель, каменчанин Владимир Муляр представил бизнес-план Antykor. Его предприятие будет заниматься очисткой и покраской кровель крыш, восстановлением эстетического вида крышной кровли домов со значительной экономией средств и времени, по сравнению с его заменой. Предприятие предлагает услуги покраски по новейшей технологии и планирует предоставлять рабочие места выпускникам интернатных учреждений, что позволит им быть финансово самостоятельными и поможет адаптироваться в социуме.

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