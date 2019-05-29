Владимир Гройсман идет на выборы и собирает свою команду

«Я принял решение о том, что буду идти до украинского парламента. Хочу создать политическую силу без объединений. Я ее возглавлю и хочу сформировать команду таких людей, которые имеют молодость, опыт и четко понимают, что нужно государству. Эта политсила будет называться «Украинская стратегия». Наша стратегия – это сильная Украина и состоятельные граждане. Над этим нужно работать. Вы знаете – я никогда не занимался популизмом, но я точно знаю, как нужно решать проблемы», – заявил Премьер в эфире телеканала «Украина».

Почему молодые лидеры важны для страны?

Владимир Гройсман вошел в Парламент в 2014 году и стал самым молодым Председателем Верховной Рады. Вот несколько прогрессивных изменений, которые принимались Верховной Радой под председательством спикера Гройсмана:

– базовые законы для децентрализации и формирования региональной политики,

– реформирование государственной службы, экономики и энергетики,

– внедрение системы ProZorro и использования электронных аукционов,

– развитие системы антикоррупционных органов,

– рост обороноспособности государства и сектора общественной безопасности.

Именно принятые в тот период законодательные решения позволили выполнить условия для введения безвизового режима с Евросоюзом, продолжить сотрудничество с международными финансовыми организациями, провести реструктуризацию государственного долга во избежание дефолта.

Еще неделю назад за партию «Украинская стратегия» готовы были голосовать 0,9% украинцев, сегодня их поддержка — на уровне 2,9%. Таким образом, за неделю рейтинг вырос более чем втрое, хотя партия еще даже не представила первую пятерку кандидатов. По словам Премьера, это будет «команда людей, которые четко знают, что нужно стране».

До выборов – семь недель, поэтому «Украинская стратегия» может не просто преодолеть проходной барьер в Верховную Раду, но и завершить предвыборную гонку со значительно более высоким результатом.

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