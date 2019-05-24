Власти тергромади на Хмельнитчине порекомендовали прекратить бездействие

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины установило, что на территории Полонской объединенной территориальной общины оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов осуществляет коммунальное предприятие Полонской городского совета «Благоустройство», но конкурс на определение исполнителя услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов исполнительный комитет Полонской городского совета не проводил, сообщает пресс-служба ХОТВ АМКУ.

В соответствии с действующим законодательством исполнительный комитет является организатором конкурса на определение исполнителя услуг в сфере обращения с бытовыми отходами.

На рынке вывоза твердых бытовых отходов в пределах Хмельницкой области действует более 20 субъектов, которые являются потенциальными конкурентами и могут также участвовать в конкурсе. Кроме того, законом не запрещено принимать участие в конкурсе субъектам хозяйствования других населенных пунктов, приближенных к городу Полонное.

Бездействие исполнительного комитета Полонской городского совета может привести к недопущению конкуренции на рынке оказания услуг по сбору и вывозу бытовых отходов.

О выполнении рекомендаций исполнительный комитет должен проинформировать в двухмесячный срок.

Аналогичные рекомендации вскоре получат и другие исполнительные комитеты городских и поселковых советов.

Непроведение конкурсов по определению исполнителей услуг в сфере обращения с отходами, формальный подход к проведению конкурса, низкая платежеспособность населения, значительные затраты на закупку специализированного транспорта, установление обязательным условием участия в конкурсе наличие опыта работы по предоставлению услуг по вывозу бытовых отходов – те основные барьеры, сдерживающие развитие конкуренции на рынке вывоза и захоронения твердых бытовых отходов в Хмельницкой области.

В целом ситуация в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории края является тревожной, в частности, вследствие отсутствия мусороперерабатывающих предприятий, наличие которых дало бы возможность уменьшить перезавантаженість свалок, улучшить экологическую ситуацию и приблизить технологическую составляющую в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами до европейских стандартов. Отсутствуют программы по обеспечению минимального образования отходов, расширения их использования в хозяйственной деятельности, предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека. Не осуществляется периодический пересмотр установленных нормативов образования отходов для уменьшения их объемов и их раздельный сбор.

Отделение внесло предложения Хмельницкой областной государственной администрации рекомендовать местным органам государственной власти, органам местного самоуправления и субъектам хозяйствования принять меры с целью улучшения ситуации на товарном рынке вывоза твердых бытовых отходов.

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