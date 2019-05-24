Власти тергромади на Хмельнитчине порекомендовали прекратить бездействие

Владі тергромади на Хмельниччині порекомендували припинити бездіяльність

Хмельницкое областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины установило, что на территории Полонской объединенной территориальной общины оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов осуществляет коммунальное предприятие Полонской городского совета «Благоустройство», но конкурс на определение исполнителя услуг по сбору, вывозу и захоронению твердых бытовых отходов исполнительный комитет Полонской городского совета не проводил, сообщает пресс-служба ХОТВ АМКУ.

В соответствии с действующим законодательством исполнительный комитет является организатором конкурса на определение исполнителя услуг в сфере обращения с бытовыми отходами.

На рынке вывоза твердых бытовых отходов в пределах Хмельницкой области действует более 20 субъектов, которые являются потенциальными конкурентами и могут также участвовать в конкурсе. Кроме того, законом не запрещено принимать участие в конкурсе субъектам хозяйствования других населенных пунктов, приближенных к городу Полонное.

Бездействие исполнительного комитета Полонской городского совета может привести к недопущению конкуренции на рынке оказания услуг по сбору и вывозу бытовых отходов.

О выполнении рекомендаций исполнительный комитет должен проинформировать в двухмесячный срок.

Аналогичные рекомендации вскоре получат и другие исполнительные комитеты городских и поселковых советов.

Непроведение конкурсов по определению исполнителей услуг в сфере обращения с отходами, формальный подход к проведению конкурса, низкая платежеспособность населения, значительные затраты на закупку специализированного транспорта, установление обязательным условием участия в конкурсе наличие опыта работы по предоставлению услуг по вывозу бытовых отходов – те основные барьеры, сдерживающие развитие конкуренции на рынке вывоза и захоронения твердых бытовых отходов в Хмельницкой области.

В целом ситуация в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами на территории края является тревожной, в частности, вследствие отсутствия мусороперерабатывающих предприятий, наличие которых дало бы возможность уменьшить перезавантаженість свалок, улучшить экологическую ситуацию и приблизить технологическую составляющую в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами до европейских стандартов. Отсутствуют программы по обеспечению минимального образования отходов, расширения их использования в хозяйственной деятельности, предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека. Не осуществляется периодический пересмотр установленных нормативов образования отходов для уменьшения их объемов и их раздельный сбор.

Отделение внесло предложения Хмельницкой областной государственной администрации рекомендовать местным органам государственной власти, органам местного самоуправления и субъектам хозяйствования принять меры с целью улучшения ситуации на товарном рынке вывоза твердых бытовых отходов.

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