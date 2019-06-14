Вода на хмельницком пляже безопасна для купания

С начала купального сезона обеспечивается постоянный мониторинг городского пляжа на все виды исследований.

Управление по вопросам экологии и контроля за благоустройством города сообщает, что за інформацієюХмельницького областного лабораторного центра МЗ Украины, который осуществляет отбор проб воды из Южного Буга один раз в две недели, состояние водоема (створ в районе городского пляжа) соответствует санитарным требованиям и является пригодным для всех видов водопользования населения практически без каких-либо ограничений (в том числе купания), сообщают в городском совете.

Также в лаборатории провели исследование качества питьевой воды в фонтанчиках на территории пляжа. Согласно результатам – вода соответствует требованиям для питьевой воды, предназначенной для потребления человеком.

Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS