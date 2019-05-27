Военные из Хмельницкой области победили в конкурсе охранников аэродромов

На базе Ивано-Франковской бригады тактической авиации завершился второй этап конкурса на «Лучшее подразделение охраны аэродрома».

В конкурсе приняли участие военнослужащие из Ивано-Франковска, Луцка и Староконстантинова.

В течение трех суток участники соревнований проходили проверку на знание руководящих документов, сдавали зачеты по профессиональной подготовке, тактической медицины, прошли тестирование по физической, инженерной и огневой подготовке, совершили марш-бросок на 5 км.

По результатам конкурса первенствовал подразделение охраны бригады тактической авиации имени Петра Франко во главе с командиром роты капитаном Дмитрием Ковальчуком. Второй стала команда из Луцка, третьими – хозяева соревнований ивано-франковцы.

– Военнослужащие продемонстрировали высокий профессиональный уровень и стремление совершенствовать свои навыки. Борьба была упорной, и главное справедливой, победу одержали лучшие, – отметил временно исполняющий обязанности первого заместителя командира воздушного командования «Запад» полковник Иван Зинько.

Победители отбора примут участие в соревнованиях на лучшее подразделение охраны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который состоится с 11 по 13 июня в Чугуеве на Харьковщине.

Сергей Жмурко,

отделение специальных корреспондентов Информагентства Минобороны (г. Хмельницкий).

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