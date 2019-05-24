Вопрос достройки третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС рассматривают депутаты местных советов

Триває процесс подготовки к строительству новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС в так называемой законодательной плоскости. Сейчас специалисты Хмельницкой АЭС продолжают предоставлять информацию относительно обновленного проекта третьего и четвертого миллионников Хмельницкой АЭС на сессиях районных советов территории расположения атомной станции.

Вопрос введения в эксплуатацию третьего и четвертого миллионников ХАЭС – не новое, с периода их консервации прошло почти 30 лет. Национальная компания «Энергоатом» в силу определенных обстоятельств, и политических, и финансовых, смогла вернуться к нему только в 2011 году. Именно в то время были проведены общественные слушания в районах Хмельницкой и Ровенской областей, входящих в зону наблюдения атомной электростанции. Общественность тогда активно обсуждала вопрос достройки Х-3, Х-4, давала дельные предложения относительно своего права использовать средства, которые должны направляться на финансирование объектов специальной социальной инфраструктуры в случае выполнения масштабного проекта. Решение о начале строительства было закреплено Законом Украины «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3, 4 Хмельницкой АЭС», который был принят в сентябре 2012 года, однако в силу дальнейших событий в Украине, связанных с вооруженным конфликтом на Донбассе, потерял свою силу через три года. Причиной стала денонсировано соглашение между Украиной и Россией, которая касалась сотрудничества в строительстве третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС в плане использования российской реакторной установки.

Следующим шагом в сдвиге вопрос стал корректировки и доработки технико-экономического обоснования вышеупомянутого строительства в части изменения поставщика реакторной установки. Киевский институт «Энергопроект» внес изменения, которые определили чешскую компанию «Шкода» как будущего поставщика реакторной установки ВВЭР-1000. В июле 2017 года на государственном уровне было принято новую редакцию ТЭО, а 2019 год стал началом диалога представителей энергокомпании с общественностью зоны наблюдения. Именно вопрос согласования размещения новой ядерной установки выносится на сессии местных советов населенных пунктов, расположенных в зоне наблюдения Хмельницкой АЭС.

21 мая на очередную сессию Копытковского сельского совета Здолбуновского района Ривненской области были приглашены заместитель генерального директора ХАЭС по кадрам и социальному развитию Виктор Демидюк, начальник отдела сопровождения новых блоков Сергей Карлик, специалисты отдела работы с общественностью и СМИ для освещения вопросы доработанных материалов ТЭО. К сведению представителей общины была доведена информация относительно обновленного проекта третьего и четвертого миллионников Хмельницкой АЭС, указано на ряд преимуществ строительства в рамках существующих конструкций. С 2008 по 2013 годы ХАЭС были выполнены ремонтно-восстановительные работы, повторные обследования строительных конструкций энергоблоков № 3, 4 будут выполнены в 2019 году и соответствующие ведомства предоставят экспертные заключения.

Учитывая весь мировой опыт эксплуатации на новых энергоблоках станции должны быть реализованы дополнительные системы безопасности на выполнение требований ныне действующего законодательства, введено шесть систем безопасности для запроектных аварий.

В случае принятия Верховной Радой законопроекта о размещении, проектировании и строительстве блоков №3 и №4 ХАЭС до 10% от стоимости строительства будет направлено на социальную инфраструктуру региона расположения Хмельницкой атомной электростанции.

Именно таким образом были освоены средства, направленные на финансирование строительства объектов социального назначения зоны наблюдения в 2004-2008 годах благодаря введению в эксплуатацию второго энергоблока ХАЭС. Хмельницкая и Ровенская область тогда решили много острых социальных проблем, которые годами вызывали проблемы и населению, и властям. В частности, в населенных пунктах региона были проведены подводящие и уличные газопроводы, осуществлена реконструкция и капитальный ремонт школ, детских садов, учреждений творческого развития детей, больниц, амбулаторий, клубов. Государственные заведения и учреждения смогли реконструировать системы теплоснабжения и отопления. Районные центры, такие как Острог, Изяслав, Славута, улучшили благоустройство улиц, отремонтировали и частично построили новые дороги с твердым покрытием, провели реконструкцию уличного освещения, водопроводной и канализационной сетей. Собственно, на эти нужды Хмельницкая область получила 45 млн. 730 тысяч гривен, а Ровенская – около 19 млн. гривен. Что касается ряда сел Здолбуновского района, то в Миротин, Гильче Первой, Замлинку, Станционном Хуторе, Дермани Второй, Марьяновке, В’юнівщині, Бущі были проведены подводящие и уличные газопроводы, в Миротин и Івачкові на нужды школ была выделена значительная сумма. Все это стало возможным благодаря средствам Хмельницкой АЭС, более 2 миллионов гривен, которых она исправно отсчитала.

В своем выступлении Виктор Демидюк отметил, что Хмельницкая атомная электростанция всегда идет навстречу людям, честно и ответственно выполняет все поставленные государством задачи, всегда предоставляет открытую и достоверную информацию о своей работе.

«Мы все – жители этого региона, и нам не безразлично, как здесь будет улучшаться и развиваться социальная сфера и жизнь рядовых людей. Мы рады и готовы вам помогать, однако до контроля и освоения средств, которые вам перечисляем, отношения не имеем. Это ответственность вашей власти, ваша неравнодушная позиция и сотрудничество с органами местного самоуправления, районного и областного уровней», – акцентировал Виктор Демидюк. Он также дал ответы на вопросы местных депутатов относительно работы энергопредприятия, экологической ситуации в зоне наблюдения, условий дальнейшего сотрудничества и финансирования обновленного перечня объектов социального назначения в случае строительства третьего и четвертого миллионников ХАЭС.

По завершении диалога решение о согласовании размещения реакторной установки ВВЭР-1000 энергоблоков 3, 4 Хмельницкой АЭС было вынесено на голосование местных избранников, однако не набрал подавляющего большинства голосов и не было принято.

Информационный центр ОП “ХАЭС”

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