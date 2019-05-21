Вскоре Украина будет избирать нового премьер-министра

20 мая во время инаугурации новый Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады. Согласно законодательству, внеочередные выборы в парламент должны состояться уже в конце июля.

Политологи утверждают, что нынешние досрочные выборы будут прежде всего выборами премьер-министра, который в парламентско-президентской республике имеет большие полномочия и который будет заниматься вопросами экономики и социальной защиты населения.

Если Украина хочет перемен, такую должность вряд ли стоит доверять кому-то из политиканов, которые в течение 28 лет строили дикий олигархический капитализм, обворовывая людей. В то же время если Украине нужны эффективные изменения, то премьер-министром не может стать совершенно новый в политике человек, который не знает, как управлять огромным государственным механизмом. Здесь необходимо совместить рвение молодого реформатора и взвешенность опытного государственного деятеля.

Сейчас экономика Украины находится в глубоком кризисе, поэтому непродуманные эксперименты могут закончиться для государства фатально. Четкий план реформ, политическая воля их осуществлять, а еще решительность и авторитет – вот что сейчас нужно иметь новому премьер-министру.

Уже за неполные два месяца на следующих парламентских выборах мы отдадим свой голос за политическую силу, лидер которой возглавит реформаторский Кабмин. Напомним, что по Конституции кандидатуру премьер-министра выдвигает парламентское большинство – в дальнейшем уже новый председатель правительства и Президент совместно отвечать за страну.

По недавним прогнозам социологов, в Верховную Раду на этот раз пройдет 5-6 партий. Одна из них – ВО «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко. В данной, очень непростой для Украины ситуации, лидер «Батькивщины» представляется наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра. Другим кандидатам, во-первых, не хватит авторитета, чтобы консолидировать вокруг себя парламент. Во-вторых, новичок без опыта просто не потянет тот объем работы, который на него свалится вместе с должностью главы Кабмина.

Юлии Тимошенко добавляет баллов то, что она была лучшим главой правительства за всю историю Украины: она дважды стояла на главе Кабмина и достигла ощутимых результатов. Это Тимошенко ввела честную приватизацию: в 2005 году она забрала у олигархов «Криворожсталь» и Фонд госимущества продал предприятие на прозрачном аукционе за фантастические 4,8 млрд долларов США!

Правительство Тимошенко нашел возможность повысить зарплаты врачам, учителям, библиотекарям, музейщикам, начал выплаты при рождении детей, за счет оформлял сертификаты на приватизацию земли крестьянами.

Преимуществом лидера «Батькивщины» над другими возможными кандидатами на премьерское кресло является то, что Тимошенко уже имеет готовую программу экономических реформ «Новый курс Украины», которую она разработала совместно со специалистами в преддверии президентских выборов. Программа содержит пошаговый план государственных преобразований в интересах всех украинцев.

«Этот документ сделан не под выборы, а для Украины. Если мы ответственные политики, то обязаны реализовать все предложения и сделать Украину счастливой. В этом я вижу призвание нашей команды», – не раз повторяла лидер «Батькивщины».

«Новый курс Украины» Юлии Тимошенко предусматривает решение болезненной проблемы украинцев – высоких тарифов на газ и коммунальные услуги. Именно они доводят людей до отчаяния, обрекают на бедность.

Лидер «Батькивщины» планирует вдвое снизить цены на голубое топливо и, соответственно, все коммунальные тарифы. По словам политика, это возможно сделать, устранив коррупционную составляющую на энергорынке. Тогда деньги потребителей не перекочо

вуватимуть на оффшорные счета олигархов-монополистов, а остаются в кошельках простых украинцев. Для этого нужна лишь политическая воля, которой Юлии Владимировне не занимать.

«Я верю, что между демократическими, патриотическими силами и новым Президентом может быть достигнуто взаимопонимание, и мы полностью готовы к сотрудничеству», – отметила Тимошенко, комментируя приведение к присяге нового Президента Владимира Зеленского.

Александр БОНДАРЬ

PR



Читайте нас в Телеграмм и в нашей группе Viber @ПоділляNEWS