У браконьеров на Хмельнитчине конфисковали 62 килограмма рыбы и 39 сеток

С 21 по 27 мая 2019 года инспекторы Хмельницкого рыбоохранного патруля зафиксировали 24 нарушения законодательства в сфере охраны водных биоресурсов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В общем, у нарушителей конфисковано 62 кг водных биоресурсов и 39 единиц запрещенных орудий лова (сітні). Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 10 693 грн», – сообщил руководитель рыбоохранного патруля Андрей Полудняк.

Для примера, 21 мая 2019 года государственные инспекторы выявили грубое нарушение правил рыболовства. Двое местных жителей ловили рыбу хватками. Случай зафиксировали на притоке р. Полква в пределах пгт. Теофиполь. Один нарушитель улов: 56 экземпляров карася серебристого, семь экземпляры карпа, два экземпляра толстолобика, четыре эко. вьюна, два экземпляра окуня, один экз. красноперки. Своими действиями он нанес ущерб на сумму 3 774 грн. Другой мужчина добыл 30 экземпляров карася серебристого. Убытки составили 510 грн.

22 мая 2019 года рибоохоронний патруль зафиксировал незаконное добывание рыбы. Мужчина осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова — сеткой (47 м). Случай произошел на р Южный Буг в пределах пгт. Летичев.

Во всех случаях составлены протоколы по ч. 4 ст. 85 Куоап — грубое нарушение правил рыболовства.

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