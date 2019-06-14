Улицы Хмельницкого спасают от жары водой из реки

В воздухе – плюс 30, температура асфальта – выше 40. В жару загруженные транспортом дороги нагреваются настолько, что покрытие разрушается. Спасает улице вода и две машины коммунального предприятия «БРЭД». На этой неделе они впервые начали увлажнять хмельницкие дороги. Их поливают холодной водой, которую набирают из реки Плоской, не добавляя никаких примесей. Другой эффект, который дает вода, – это увлажнение и обеспыливание воздуха, благодаря чему горожанам становится легче дышать.

За один выезд автомобиль, который пускают на улицы города, может вылить на дороги восемь кубов воды. За день оба делают по десять загрузок. Увлажняют центральные улицы, где больше транспорта, а также те дороги, которые были отремонтированы или капитально, или сплошным методом. Работать начинают около 11 часов и до 17, пока на улице жара. Поливать дороги в городе будут до тех пор, пока температура воздуха составит 27 градусов и выше. В прохладней дни будут проводить традиционное мытье улиц ночью.

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