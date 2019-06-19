Утечка битума на Хмельнитчине: за дело взялись экологи

На трассе Городище-Ровно – Староконстантинов в результате ДТП произошла утечка нефтяной смеси и загрязнения земельного участка. Специалисты Государственной экологической инспекции в Хмельницкой области отобрали пробы почвы, чтобы определить уровень загрязнения земельного участка нефтепродуктами.

Напомним, на 293 км трассы перевернулся грузовик с битумом. На место чрезвычайной ситуации выехали специалисты экологической инспекции. В ходе обследования места происшествия обнаружили разлив битума. Площадь загрязнения составила примерно 2м*10м.

По состоянию на 8 часов 18 июня, на месте происшествия силами сотрудников Главного управления ГСЧС Хмельницкой области загрязнения локализован. Сейчас владельцем битума планируется передача его для утилизации.

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