Зачем Зеленский вернул Саакашвили в украинскую политику

В украинских кругах, образ Саакашвили неотделим от имиджа успешного реформатора, даже несмотря на то, что в самой Грузии этот человек подвергается уголовному преследованию сразу по нескольким делам и статьям криминального кодекса. К тому же Саакашвили – это очевидный раздражитель для Москвы, и его появление в официальных украинских структурах в любом качестве означает если не откат, то, как минимум, серьёзную заморозку процесса донбасского урегулирования.

Оно, к слову сказать, и без экс-президента Грузии пребывает в состоянии застоя. За год правления Зеленского, пришедшего к власти в качестве «президента мира», говорить о прорывах на юго-востоке Украины не представляется возможным. С огромными оговорками в «актив» можно занести два обмена гражданами между Украиной и ДНР, а также разведение сил в поселке Золотое Луганской области. Но в то же время налицо ужесточение позиций президента по вопросу о предоставлении особого статуса «отдельным районам» Донецкой и Луганской областей. Всякое движение в этом направлении жестко увязывается с восстановлением украинского госконтроля над границей с Россией.

В этой связи приход Саакашвили может рассматриваться как повторение Зеленским траектории своего предшественника.

Напомню, одной из первых инициатив Порошенко после вступления на президентский пост был его мирный план из 14 пунктов Однако преемнику свои полномочия пятый президент Украины передавал уже с репутацией последовательного «ястреба». Сложно не увидеть в действиях Зеленского, уставшего от борьбы с националистической фрондой, схожих движений, попыток сыграть на «патриотическом поле». Инструментально Саакашвили мог бы этому помочь.

Но стоит заметить, что на новое назначение в Киеве негативно прореагировали в Тбилиси. Грузия отозвала своего посла на Украине, а премьер-министр Георгий Гахария заявил о необходимости защитить двусторонние отношения «от авантюристов». Но если дистанцирование от Москвы – это то, что в Киеве считают важным и необходимым, то ухудшение отношений со стратегическим союзником Грузией вряд ли принесет Украине значительные выгоды. Скорее, добавит аргументов тем силам на Западе, кто выступает против поспешного приема двух этих стран в НАТО.

Впрочем, и в самих украинских элитах экс-президент Грузии вызывает неоднозначное восприятие вне всякой привязки к позициям Москвы или Тбилиси. Чего стоят его прошлые словесные дуэли с главой МВД Арсеном Аваковым! И в этой связи вызывает большие сомнения, станет ли фигура грузинского экс-президента кадровой удачей Зеленского. Особенно принимая во внимание высокие амбиции Саакашвили и его неготовность к командной игре – естественно, если он не капитан этой команды.