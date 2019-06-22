Завтра в Хмельницком прощаться с депутатом городского совета

Городской голова Александр Симчишин и весь депутатский корпус выражают искренние соболезнования семье и близким по поводу смерти Сергея Петровича Королюка. Сегодня отошел в вечность настоящий Украинский Герой. Сергей Петрович был депутатом Хмельницкого городского совета и членом Всеукраинского объединения “Свобода». 23 мая этого года награжден орденом «За мужество» ІІІ степени.

Прощание с Сергеем Петровичем Королюком состоится 23 июня в 10.00 в зале ритуальных услуг Хмельницкой городской ритуальной службы (вул. Толстого, 5а).

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